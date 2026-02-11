La sorprendente e comodissima casa a forma di pigna immersa nella natura

Una casa a forma di pigna si staglia tra gli alberi, attirando occhi curiosi e sogni di chi ama la natura. È un rifugio che sembra uscito da un libro di fiabe, con una forma insolita e un inserimento perfetto nel verde. Sempre più persone si avvicinano a queste costruzioni, trovando in esse un modo diverso di vivere la natura, lontano dalla città e dai soliti schemi. La casa, comoda e affascinante, conquista sia i più piccoli che gli adulti, che cercano un’esperienza speciale tra gli alberi.

Avere una casa sull’albero è il desidero non solo dei bambini, ma anche degli adulti e sempre più spesso si costruiscono edifici immersi nel bosco in cui poter perfino vivere come la casa a forma di pigna Un rifugio “magico” che unisce natura e fantasia. La casa sull’albero può essere descritta in questa maniera, un vero e proprio sogno per i più piccoli ma anche gli adulti - da qualche anno a questa parte - non sembrano disdegnare questa particolare costruzione. Ne è un chiaro esempio il progetto messo in piedi da Helen & Hard, studio di architettura che ha sede in Norvegia e che sta ricevendo un numero importante di richieste per realizzare case sull’albero a forma di pigna e che sono letteralmente incastonate nella natura.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Casa Pigna

Situata tra Como e Lecco, a breve distanza dai laghi di Pusiano e Segrino, questa villa d’epoca offre un ambiente elegante e ricco di storia.

Un'avventura unica nel suo genere, tra paesaggi glaciali e cieli stellati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Micro solo nel nome. La Micro Hobo Total Black è una piccola borsa sorprendentemente capiente, organizzata e pratica — una vera “Mary Poppins” in versione mini. Essenziale nel design, comodissima da indossare e disponibile anche in tante altre varianti - facebook.com facebook

Elegante all’esterno, sorprendente all’interno: Mijia Refrigerator Cross Door 502L offre ampio spazio con comode multi-zone per tutte le tue esigenze di conservazione! Scopri di più: bit.ly/MijiaRefrigera…! x.com