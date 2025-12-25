Fermato per un controllo dall' auto esce un forte odore di hashish | 19enne bloccato con 40 grammi

I carabinieri lo hanno fermato per un controllo stradale ma si sono accorti subito che c'era qualcosa di anomalo. Un forte odore di hashish proveniva, infatti, dall'abitacolo dell'auto. L'episodio è avvenuto alle 3 di notte di qualche giorno fa a Cascinapiano di Langhirano. Il 19enne alla guida.

