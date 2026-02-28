Feminism dire la verità sul vivente è già un atto sovversivo

Il testo mette in evidenza come il concetto di femminismo si collega alla spontaneità nel raccontare la realtà del vivente. Viene sottolineato che sia Rachel Carson che Jane Goodall condividono l’idea che l’osservazione del mondo naturale rappresenti già un atto di responsabilità. La riflessione si concentra sulla relazione tra il dire la verità e l’atto di osservare, senza entrare in analisi o interpretazioni.

Alla Casa delle donne Alla Fiera dell'editoria delle donne di Roma, una dedica a Jane Goodall, domani alle 15 in Sala Lonzi, con Daniela De Donno e Annalisa Comes C'è un elemento che tiene insieme Rachel Carson e Jane Goodall: la convinzione che osservare sia già una forma di responsabilità. Entrambe hanno spostato il baricentro della scienza verso una domanda situata: che cosa implica sapere, quando ciò che sai riguarda esseri viventi vulnerabili, sistemi delicati,...

