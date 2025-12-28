Chivu crea il caso Frattesi | Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno

Il quotidiano la Repubblica non si lascia sfuggire la frase di Cristian Chivu (allenatore del’Inter) in conferenza stampa a proposito di Frattesi che sta giocando decisamente meno e che a gennaio potrebbe lasciare i nerazzurri (sempre che non chiedano la luna come se si trattasse di un fuoriclasse del centrocampo). Scrive Repubblica: Esclusa l’ipotesi di impiegare come esterno Frattesi, di cui Chivu, enigmatico, ha detto: «Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno di quanto ci si aspetti». Da queste parole è nato un caso, perché potevano lasciar pensare a liti o comportamenti discutibili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Inter, le ultime su Calhanoglu, Frattesi e la scelta sulle fasce in vista dell'Atalanta; Frattesi esterno destro, Chivu categorico. Poi il tecnico fa capire che non tutta la verità è nota.

