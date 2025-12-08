Djidji ricorda | Vi dico la verità sul mio addio al Torino Contestazione a Cairo? Voglio dire questo

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Djidji, difensore ex Torino, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento dei granata Koffi Djidji, difensore ivoriano naturalizzato francese, ha legato gran parte della sua carriera italiana alla maglia del Torino, indossandola per cinque stagioni (più una parentesi al Crotone) e diventando un punto fermo della difesa sotto la gestione di Ivan Juric. Oggi svincolato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

djidji ricorda vi dico la verit224 sul mio addio al torino contestazione a cairo voglio dire questo

© Calcionews24.com - Djidji ricorda: «Vi dico la verità sul mio addio al Torino. Contestazione a Cairo? Voglio dire questo»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Djidji Ricorda Dico Verit224