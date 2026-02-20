Deiola | Il rispetto è fondamentale ho imparato a gestire il peso delle critiche

Deiola ha detto che il rispetto è fondamentale e ha imparato a gestire il peso delle critiche. Durante un evento dedicato ai valori dello sport, ha condiviso la sua esperienza personale e l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo anche di fronte alle difficoltà. La giornata ha portato atleti e spettatori a riflettere sui valori di inclusione e rispetto reciproco. Alla fine, tutti hanno partecipato a un momento di confronto collettivo.