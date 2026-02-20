Deiola | Il rispetto è fondamentale ho imparato a gestire il peso delle critiche
Deiola ha detto che il rispetto è fondamentale e ha imparato a gestire il peso delle critiche. Durante un evento dedicato ai valori dello sport, ha condiviso la sua esperienza personale e l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo anche di fronte alle difficoltà. La giornata ha portato atleti e spettatori a riflettere sui valori di inclusione e rispetto reciproco. Alla fine, tutti hanno partecipato a un momento di confronto collettivo.
Nel contesto di una giornata dedicata ai valori dello sport, si intrecciano impegno atletico e riflessione sociale, ponendo al centro rispetto, inclusione e lotta al razzismo. All’Unipol Domus, durante la quinta tappa della Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, Alessandro Deiola ha dialogato con ragazzi tra i 12 e i 14 anni, esplorando temi come amicizia, rispetto, inclusione e lotta al razzismo. Il confronto ha trasformato l’evento in un momento formativo oltre che sportivo. La presenza dell’atleta ha rafforzato il valore educativo dell’iniziativa, evidenziando come lo sport possa promuovere principi condivisi e responsabilità sociale.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Gran Galà del Calcio, è di Deiola il gol dell'anno
È di Alessandro Deiola il gol più bello della Serie A 2024/25. Il centrocampista rossoblù è stato premiato questa sera a Milano al Gran Galà del Calcio – l'evento organizzato annualmente
