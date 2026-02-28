Fedez | Altri cantanti a Sanremo hanno parlato del referendum? Che caz*o l'abbiamo firmata a fare la par condicio
Durante il Festival di Sanremo, il rapper Fedez ha dichiarato di non aver affrontato il tema del referendum sulla Giustizia, criticando la par condicio e chiedendosi perché altri artisti abbiano parlato di argomenti simili, nonostante fosse stato firmato un accordo che vietava discussioni di natura politica. La sua posizione ha generato reazioni tra il pubblico e i partecipanti alla manifestazione.
Fedez ha parlato del suo rifiuto di parlare del Referendum sulla Giustizia al Festival di Sanremo 2026: "Che abbiamo firmato a fare la par condicio se altri ne possono parlare?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Referendum a Sanremo 2026? Qui non si può fare per par condicio, ho firmato. Altri ne hanno parlato? E allora che ca**o l’abbiamo firmato?”: così FedezFedez e Marco Masini alla vigilia della Finalissima di questa sera del Festival di Sanremo 2026 hanno incontrato la stampa.
Fedez dice che i cantanti di Sanremo non possono parlare di referendum ma Malika Ayane l’ha fatto in una conferenza RaiFedez in un'intervista ha detto che i cantanti di Sanremo hanno "firmato una carta" che impedirebbe loro di parlare del referendum della giustizia...
Fedez pronto a schierarsi in politica per il referendum!
