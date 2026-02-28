Fedez | Altri cantanti a Sanremo hanno parlato del referendum? Che caz*o l'abbiamo firmata a fare la par condicio

Durante il Festival di Sanremo, il rapper Fedez ha dichiarato di non aver affrontato il tema del referendum sulla Giustizia, criticando la par condicio e chiedendosi perché altri artisti abbiano parlato di argomenti simili, nonostante fosse stato firmato un accordo che vietava discussioni di natura politica. La sua posizione ha generato reazioni tra il pubblico e i partecipanti alla manifestazione.