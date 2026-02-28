Fedez dice che i cantanti di Sanremo non possono parlare di referendum ma Malika Ayane l'ha fatto in una conferenza Rai

Durante un'intervista, Fedez ha affermato che i cantanti di Sanremo non possono discutere del referendum sulla giustizia del 22-23 marzo, sostenendo che abbiano firmato una sorta di accordo che lo vieta. Tuttavia, Malika Ayane ha partecipato a una conferenza Rai in cui ha affrontato pubblicamente il tema del referendum.

Fedez in un'intervista ha detto che i cantanti di Sanremo hanno "firmato una carta" che impedirebbe loro di parlare del referendum della giustizia del 22-23 marzo. Ma Malika Ayane l'ha fatto e si è espressa anche sul voto in una conferenza organizzata dalla Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, i cantanti milanesi al Festival: Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D’AmicoTra i 30 concorrenti al Festival di Sanremo 2026 ce ne sono diversi originari di Milano: Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D'Amico.

Dal "MALE NECESSARIO" di Fedez&Masini agli "Animali notturni" di Malika Ayane: tutti i titoli delle canzoni di SanremoIn attesa di sentirle in gara, Carlo Conti ha dato tutti i titoli delle canzoni del prossimo Festival di Sanremo.

Una selezione di notizie su Malika Ayane.

Temi più discussi: Male necessario di Fedez e Marco Masini, il significato del testo a Sanremo 2026; Il testo e il significato di Male necessario di Fedez e Marco Masini: la solitudine e il dolore delle esperienze umane; Fedez, perché tutti si aspettano l’annuncio della gravidanza a Sanremo 2026; Fedez a Sanremo pubblicizza un dispositivo per fumare - Vale Tutto.

È incinta: continuano i gossip su Fedez e Giulia Honegger, lui risponde cosìAl centro, questa volta, c’è Giulia Honegger, la sua nuova fidanzata. Da circa un mese tutti i settimanali insistono sulla possibilità che sia incinta. Lei ha già smentito direttamente e anche Fedez, ... rds.it

Fedez, perché tutti si aspettano l’annuncio della gravidanza a Sanremo 2026Fedez torna a Sanremo con Marco Masini e, dopo la separazione da Chiara Ferragni, potrebbe sorprendere tutti con l’annuncio di un terzo figlio ... dilei.it

Sanremo, guai anche per Malika Ayane: la Rai avvia subito le verifiche - facebook.com facebook

Nella quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, Malika Ayane Claudio Santamaria a Sanremo 2026 hanno portato sul palco Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina x.com