Questa volta Fedez e Marco Masini salgono di nuovo sul palco di Sanremo, questa volta per cantare insieme “Male necessario”. La canzone ha già attirato l’attenzione, anche per il testo che affronta temi forti e personali. I due artisti portano sul palco un mix di stili diversi, ma la loro performance promette di essere intensa e sincera, come già successo in passato durante la serata dei duetti.

Lo scorso Sanremo li aveva messi sullo stesso palco quasi per caso, nella serata dei duetti, e il risultato aveva spiazzato (in positivo) un po’ tutti. Oggi Fedez e Marco Masini tornano all’Ariston non più come incontro estemporaneo, ma come duo vero e proprio, con Male necessario: un brano che nasce da un’alleanza artistica maturata in studio e dalla volontà di raccontare, insieme, ciò che fa crescere anche quando fa male. Fedez e Masini, cosa cantano al “Festival di Sanremo 2026”. Male necessario è il brano con cui Fedez e Marco Masini arrivano insieme a Sanremo 2026. Il titolo è stato annunciato durante Sarà Sanremo davanti a Carlo Conti, ma la loro storia sul palco dell’Ariston parte già dallo scorso anno, quando nella serata dei duetti avevano sorpreso pubblico e addetti ai lavori con un’intesa inattesa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini cantano Male necessario. Testo e di cosa parla la canzone

Approfondimenti su Sanremo 2026

Fedez e Marco Masini uniscono le loro voci sul palco del Teatro Ariston per il 76esimo Festival di Sanremo con il brano

Sul palco di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini si preparano a emozionare il pubblico con il loro nuovo duetto,

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Fedez e Marco Masini - MALE NECESSARIO | SANREMO 2026

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini in crisi: Ci stiamo dannando per la cover, ecco in che lingua sarà; Pagelle Sanremo 2026: Fedez-Masini verso la vittoria, la Brancale rincorre; Canzoni Sanremo 2026, le pagelle: Tommaso Paradiso se la gioca con Fedez e Masini, colpisce il rock delle Bambole di Pezza; Sanremo, i duetti: Dargen coi Ricchi e Poveri, Fedez-Masini con Chiello, Paradiso con gli Stadio.

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini cantano Male necessario. Testo e di cosa parla la canzoneDopo la serata dei duetti, Fedez e Masini arrivano a Sanremo 2026 come duo con Male necessario: di cosa parla il brano ... dilei.it

Chi è Stjepan Hauser, il violoncellista che incanterà Sanremo 2026 con Fedez e MasiniStjepan Hauser sarà protagonista della serata cover con Fedez e Marco Masini Sanremo 2026 si prepara a regalare uno dei momenti più attesi del Festival: ... novella2000.it

Ottobre con Marco Masini suonava così E quest’anno si torna nei palasport con cinque serate speciali a Milano, Firenze, Padova, Roma e Napoli, nei luoghi delle grandi emozioni dove i cuori cantano all’unisono! Dove ci vediamo Info su date e biglietti - facebook.com facebook

la risposta di oggi: MARCO MASINI Vincitrice assoluta di giornata: ANTONELLA da Cesena #indovinindovinello #indovinello x.com