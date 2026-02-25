Sanremo il testo della canzone Male necessario di Fedez e Marco Masini

Niente lenti a contatto nere, ma un outfit completamente black per Fedez e per il suo compagno di questo Sanremo 2026, Marco Masini. Nella prima serata del Festival i due hanno dimostrato di avere sintonia e questo li ha premiati, facendo votare la loro canzone dalla sala stampa che l’ha inserita nella top 5. Mercoledi 25 febbraio tornano sul palco insieme con il loro brano, Male necessario. Testo: Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio IammarinoMusica: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Nicola Lazzarin Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. 🔗 Leggi su Open.online

«Ognuno può prendere dall'altro per crescere, per imparare e per sperimentare», ha detto Masini. Dopo aver conquistato il pubblico con il loro duetto durante la serata delle cover del 2025, Marco Masini e Fedez tornano insieme sul palco di Sanremo 2026, p - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Buon piazzamento nella classifica provvisoria della prima serata per Marco Masini in coppia con Fedez, bella la canzone di Nigiotti che riflette sul tempo, in una serata dominata dalle performance femminili Cs B bit.ly/ x.com