Oggi Fantasy FC presenta un nuovo aggiornamento con l’introduzione di Matteo Ruggeri come parte delle Sfide Creazione Rosa. Il terzino italiano, recentemente trasferito all’Atlético Madrid, viene inserito nel gioco con un punteggio di 89. EA Sports ha rilasciato questa novità nell’ambito delle attività dedicate ai giocatori di Fantasy FC.

Nuovo appuntamento con le Sfide Creazione Rosa di Fantasy FC. Oggi EA Sports rilascia il terzino italiano Matteo Ruggeri, trasferito per l’occasione all’Atlético Madrid. Trattandosi di una carta dinamica, il suo OVR e le sue statistiche possono migliorare in base ai risultati reali del club nelle prossime 6 partite di campionato. Ruggeri si presenta con un OVR 89 e una combinazione di statistiche molto equilibrata per un terzino moderno. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Fantasy FC: Matteo Ruggeri (89)

FC 26 SBC Raheem Sterling Fantasy FC: Analisi e RequisitiLa nuova sfida di oggi è dedicata a un veterano della Premier League: Raheem Sterling.

Leggi anche: FC 26 SBC Tyrique George Fantasy FC: Analisi e Requisiti

Tutti gli aggiornamenti su Matteo Ruggeri.

Temi più discussi: FC 26 SBC Kalidou Koulibaly Fantasy FC; FC 26 SBC Raheem Sterling Fantasy FC: Analisi e Requisiti; FC 26 SBC Kalidou Koulibaly Fantasy FC; FC 26 SBC Diego Forlán Fantasy FC: Il ritorno del Cacha è da urlo.

FC 26 SBC Diego Forlán Fantasy FC: Il ritorno del Cacha è da urloPreparate i crediti e svuotate il club: è arrivata l'icona che stavamo aspettando. Diego Forlán riceve una versione Eroe Fantasy FC che fa tremare i polsi. imiglioridififa.com

FC 26 SBC Raheem Sterling Fantasy FC: Analisi e RequisitiLa nuova sfida di oggi è dedicata a un veterano della Premier League: Raheem Sterling. In questa versione Fantasy FC, l'esterno inglese raggiunge un OVR di 89 ... imiglioridififa.com

Ieri, 24 febbraio, si è svolto nuovamente il consueto incontro con l’Agenzia delle Entrate, tenuto dai funzionari Andrea Sambuchi e Matteo Ruggeri. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati numerosi temi di grande interesse per i nostri allievi, futuri profession - facebook.com facebook

Tre assist nelle ultime due partite per Matteo #Ruggeri con l’ #AtleticoMadrid x.com