FC 26 Fantasista glaciale | l’Evoluzione che trasforma i tuoi esterni in numeri 10 da 92 di visione Glacial Creator

FC 26 Fantasista glaciale, sviluppato da EA Sports, rappresenta un’evoluzione pensata per migliorare le capacità di gioco dei tuoi esterni. Con questa evoluzione, i giocatori diventano veri e propri numeri 10, con 92 di visione e qualità nei passaggi. Disponibile a pagamento per 40.000 crediti o 400 FC Points, Fantasista glaciale offre un livello superiore di controllo e gestione della manovra, ideale per chi cerca precisione e intelligenza tattica.

EA Sports ha rilasciato Fantasista glaciale, una nuova Evoluzione a pagamento (40.000 crediti o 400 FC Points) pensata per chi non cerca solo velocità sulle fasce, ma qualità pura nei passaggi e nella gestione della manovra. Questa sfida trasforma esterni destri (ED) con statistiche discrete in trequartisti totali o “Falsi 9” capaci di mandare in porta chiunque. La rivoluzione del passaggio: Visione 92 e Passaggio incisivo+. Il cuore di questa evoluzione è la trasformazione del giocatore in un regista avanzato. Grazie a un boost massiccio alla Visione (+20) e ai Passaggi corti (+20), il giocatore scelto diventerà un chirurgo del pallone. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

