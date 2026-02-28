Farmacie di Senago in orbita Assp

Il Consiglio comunale ha approvato il trasferimento di quattro farmacie pubbliche di Senago alla società Assp, che è controllata quasi totalmente dal Comune. La decisione prevede una concessione di vent’anni per l’uso delle farmacie, rendendo così più ampia la gestione di Assp nel settore. La scelta è stata approvata senza ulteriori dettagli sul procedimento.

La Assp, società detenuta quasi interamente dal Comune, diventa più grande. Il Consiglio ha infatti approvato il passaggio delle quattro farmacie pubbliche di Senago nell’orbita di Assp con una concessione ventennale. In cambio, al Comune di Senago viene riconosciuto lo 0,1 per cento della quota azionaria dell’azienda. Questa resta comunque saldamente nelle mani cesanesi, visto che il municipio perfezionando l’operazione avrà il 99,6 per cento delle azioni. L’approvazione della delibera consente ora al Comune di Senago di acquisire la quota e procedere all’affidamento del servizio sulla base del piano economico-finanziario predisposto da Assp. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Farmacie di Senago in orbita Assp Leggi anche: Nozze di diamante a Senago: 75 anni d’amore Taiji Kase Senago brilla agli Europei di Karate TradizionaleGrande successo per la Taiji Kase Senago che lo scorso fine settimana ha partecipato al Campionato Europeo esordienti Etkf svoltosi a Milazzo in... Contenuti e approfondimenti su Farmacie di Senago. Argomenti discussi: Farmacie di Senago in orbita Assp; Assp verso la gestione delle farmacie comunali di Senago.