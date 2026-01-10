Nozze di diamante a Senago | 75 anni d’amore

A Senago, Antonio e Costantina celebrano 75 anni di matrimonio, un traguardo significativo che rappresenta anni di condivisione e dedizione. Domenica, la coppia sarà protagonista di un momento speciale, simbolo di stabilità e affetto duraturo. Questa occasione mette in luce l’importanza delle relazioni durature e della famiglia, valori che caratterizzano la storia di Antonio e Costantina nel corso di tanti anni vissuti insieme.

per Antonio e Costantina. Un traguardo raro e prezioso quello che domenica festeggeranno Antonio Giupponi e Costantina Locatelli, coppia di Senago che raggiunge i 75 anni di matrimonio. Un’unione lunga una vita, iniziata l’11 gennaio 1951 e costruita giorno dopo giorno su lavoro, sacrifici e affetto profondo. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

