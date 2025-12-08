Taiji Kase Senago brilla agli Europei di Karate Tradizionale
La Taiji Kase Senago si distingue agli Europei di Karate Tradizionale, tenutisi a Milazzo. La squadra ha ottenuto risultati di rilievo durante il Campionato Europeo Esordienti ETKF, confermando il valore e la preparazione dei propri atleti in una competizione internazionale di grande livello.
. Grande successo per la Taiji Kase Senago che lo scorso fine settimana ha partecipato al Campionato Europeo esordienti Etkf svoltosi a Milazzo in provincia di Messina. Gli atleti senaghesi, in trasferta in Sicilia per questo importante appuntamento agonistico, hanno saputo dare prova di abilità e bravura . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche questi approfondimenti
Squadra di Senago brilla agli Europei di Karate Tradizionale! Grandissimi risultati per gli atleti della Taiji Kase Senago al Campionato Europeo Esordienti ETKF, svoltosi lo scorso weekend a Milazzo (Messina): Oro: Alice Pasqual, Elena Manduca, And - facebook.com Vai su Facebook
Taiji Kase Senago brilla agli Europei di Karate Tradizionale - Grande successo per la Taiji Kase Senago che lo scorso fine settimana ha partecipato al ... Si legge su ilnotiziario.net