taiji kase senago brilla agli europei di karate tradizionale

La Taiji Kase Senago si distingue agli Europei di Karate Tradizionale, tenutisi a Milazzo. La squadra ha ottenuto risultati di rilievo durante il Campionato Europeo Esordienti ETKF, confermando il valore e la preparazione dei propri atleti in una competizione internazionale di grande livello.

