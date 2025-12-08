Taiji Kase Senago brilla agli Europei di Karate Tradizionale

La Taiji Kase Senago si distingue agli Europei di Karate Tradizionale, tenutisi a Milazzo. La squadra ha ottenuto risultati di rilievo durante il Campionato Europeo Esordienti ETKF, confermando il valore e la preparazione dei propri atleti in una competizione internazionale di grande livello.

. Grande successo per la Taiji Kase Senago che lo scorso fine settimana ha partecipato al Campionato Europeo esordienti Etkf svoltosi a Milazzo in provincia di Messina. Gli atleti senaghesi, in trasferta in Sicilia per questo importante appuntamento agonistico, hanno saputo dare prova di abilità e bravura . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

