FantaSanremo i bonus della serata finale

Sono stati resi noti i bonus specifici per la serata finale di FantaSanremo, l’edizione di quest’anno. Questi bonus sono validi esclusivamente per la quinta e ultima serata del festival della canzone italiana. La scoperta delle ultime assegnazioni si aggiunge alle informazioni già diffuse sulle regole del gioco. La comunicazione riguarda esclusivamente le premiazioni connesse alla fase conclusiva dell’evento.

(Adnkronos) – Svelati gli ultimi bonus di questa edizione del FantaSanremo, quelli validi solo per la quinta e ultima serata del festival della canzone italiana..Stasera, sabato 28 febbraio, per la serata finale vengono premiati gli abbracci ai co-conduttori, il '5' ai conduttori, gli artisti che si presentano scalzi e quelli che fanno il segno della 'V' e che lasciano cadere il microfono. Nessun malus, invece, è stato aggiunto per la finale. Bonus SiVola +20 punti Scalzo +10 punti Mic drop +20 punti Batti 5 a un conduttore +5 punti Abbraccia un co-conduttore +10 punti —[email protected] (Web Info) Hellas Verona-Napoli, gol Akpa Akpro da annullare? Cos’è successo al Bentegodi Hellas Verona-Napoli, gol Akpa Akpro da annullare? Cos’è successo al Bentegodi Sanremo, parola d’ordine esserci. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: FantaSanremo 2026, Diretta Quarta Serata: Bonus, Malus e Punteggi Live della Serata Cover

FantaSanremo 2026 – Quarta Serata: i primi bonus! Ecco la scaletta ufficiale della serata cover e duetti!Il palco del Teatro Ariston di Sanremo è pronto a trasformarsi in una vera e propria polveriera di punti.

CONSIGLI FANTASANREMO LIVE! CONSEGNA FORMAZIONI SERATA FINALE!!

Altri aggiornamenti su FantaSanremo.

Temi più discussi: FantaSanremo, i bonus e i malus della seconda serata; Fantasanremo 2026, novità e regolamento: le squadre con riserve e i bonus Peppe Vessicchio; La lista completa dei bonus e malus del FantaSanremo 2026; Fantasanremo, i bonus e i malus della seconda serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta.

Punti Fantasanremo 2026 LIVE, i bonus e i malus della quarta serataLa classifica del Fantasanremo dopo la quarta serata: ... tg24.sky.it

FantaSanremo 2026, bonus e malus della quarta serata: punti e classificaI punti del Fantasanremo della quarta serata di Sanremo 2026 con bonus e malus. I punti conquistati dai trenta cantanti in gara venerdì 27 febbraio. fanpage.it

Fantasanremo, consigli per la finale: cambio formazione, punti e quali nomi scegliere per vincere Ultima serata a Sanremo: tra bonus, malus e imprevisti. Alcuni spunti per fare il pieno di punti - facebook.com facebook

Ma veramente raga sto pure a fa tutto il fantasanremo che delusione x.com