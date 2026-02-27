FantaSanremo 2026 Diretta Quarta Serata | Bonus Malus e Punteggi Live della Serata Cover

È iniziata la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti. Durante la serata vengono assegnati bonus e malus ai partecipanti, con punteggi che vengono aggiornati in tempo reale. La diretta copre tutte le fasi della serata, offrendo un resoconto dettagliato degli interventi e dei risultati parziali. La serata coinvolge i cantanti in esibizioni dal vivo davanti al pubblico.

Il momento più atteso – e temuto – da tutta Italia è finalmente arrivato. Benvenuti alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026, il famigerato venerdì dedicato alle Cover e ai Duetti. Questa sera, 27 febbraio, il palco del Teatro Ariston si trasforma in una vera e propria polveriera di bonus: tutti e trenta i Big tornano in gara in diretta su Rai 1, accompagnati da una valanga di ospiti, musicisti e performer extra. Per noi fantallenatori del FantaSanremo, è la notte del giudizio. Seguiremo ogni singola esibizione al millimetro, calcolando in tempo reale i punteggi che potrebbero ribaltare definitivamente le vostre leghe. Se le due serate precedenti vi sono sembrate una passeggiata, stasera Carlo Conti ci riporta alle vecchie, care e lunghissime abitudini sanremesi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

