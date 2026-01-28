Inflazione e ricchezza | famiglie italiane più povere rispetto a cinque anni fa

Le famiglie italiane sono più povere rispetto a cinque anni fa, anche se i prezzi sono saliti. L’Istat rivela che, nonostante un aumento dei redditi nell’ultimo anno, il potere d’acquisto si è ridotto e la ricchezza complessiva si è contratta. In pratica, le spese più alte non sono state compensate da un aumento reale del patrimonio delle famiglie.

Alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane ha raggiunto 11.732 miliardi di euro, con un valore medio di 199mila euro pro capite. A prezzi correnti l'incremento rispetto al 2023 è stato del 2,8%, ma il quadro cambia se si tiene conto dell'inflazione: a prezzi costanti il valore resta oltre il 5% più basso rispetto al 2021, soprattutto a causa del forte aumento dei prezzi registrato nel 2022.

