famiglie in relazione tantissime iniziative a marzo al centro piccola artemisia

A marzo, al Centro per le famiglie Piccola Artemisia, si sono svolte numerose iniziative dedicate alle famiglie. Le attività, che coinvolgono diversi gruppi e servizi, continuano a riscuotere grande interesse tra i partecipanti. Il centro si trova in via G e rappresenta un punto di riferimento per le famiglie della zona, offrendo momenti di confronto e sostegno.

Proseguono con grande successo le attività che si svolgono al Centro per le famiglie Piccola Artemisia (via G. Rossa a Capannori) per bambini, ragazzi e famiglie, inserite nella rassegna ‘Famiglie in relazione’, promossa dal Comune. "In marzo è un particolarmente ricco e articolato per questa importante iniziativa con numerosi eventi che offrono opportunità educative, di formazione, divertimento ed incontro, aperte a tutti e gratuite - afferma l’assessora alle politiche educative Silvia Sarti -. Tra i temi trattati anche l’uso consapevole del digitale, tema importante e di grande attualità, sul quale stiamo lavorando anche in collaborazione con le scuole". 🔗 Leggi su Lanazione.it

