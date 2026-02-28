Falso documento per lavorare in fiera | 37enne arrestato denunciati due connazionali

Una persona di 37 anni di nazionalità moldava è stata arrestata dalla Polizia di frontiera di Rimini dopo essere stata trovata in possesso di un documento d’identità rumeno contraffatto, ritenuto valido per l’espatrio. Sono stati denunciati anche due connazionali. L’arresto è avvenuto nel corso di controlli mirati alla verifica di documenti di identità.

Un cittadino moldavo è stato arrestato dalla Polizia di frontiera di Rimini dopo essere stato trovato in possesso di un documento d’identità rumeno risultato falso e valido per l’espatrio. Nell’ambito dello stesso controllo sono stati inoltre denunciati altri due cittadini moldavi per false dichiarazioni rese agli agenti. All’atto del controllo l’uomo, un 37enne, ha esibito un documento d’identità rumeno valido per l’espatrio che, grazie agli esperti del falso documentale in forza alla Polizia di frontiera di Rimini, è stato riconosciuto come falso. Gli altri due connazionali, anch’essi cittadini moldavi, sono stati denunciati in stato di libertà per false dichiarazioni sulla propria identità e sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Prato, arrestati due imprenditori cinesi per sfruttamento: facevano lavorare connazionali clandestiniDue imprenditori cinesi sono stati arrestati dopo un’indagine condotta dalla procura di Prato sullo sfruttamento lavorativo.

Catania, 33enne presenta documento falso al B&B: arrestatoABBONATI A DAYITALIANEWS Documento irregolare per prenotare una stanza in centro città La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 33...

Una raccolta di contenuti su Falso documento.

Discussioni sull' argomento Perché le aziende pubblicano annunci di lavoro falsi; Falsi certificati per avere il green pass, assolti tutti i 19 imputati: Il fatto non sussiste; Carabinieri: cinque denunce a Casalmaggiore, a Crema denunce per lavoro nero e violazioni della sicurezza sul lavoro; Passaporto che sembra falso: legittimo l’arresto.

La droga avrebbe potuto fruttare circa 60 mila euro. Nell'abitazione del 24enne sono state trovate alcune centinaia di euro in contanti. Fermato anche il vicino di casa, un 26enne, trovato con hashish, un documento falso e oggetti ritenuti provento di ricettazion - facebook.com facebook

Via Marco Aurelio: sorpreso con la droga, un documento falso e una patente oggetto di denuncia di smarrimento. Arrestato un 26enne dalla Polizia di Stato - x.com