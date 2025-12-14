Catania 33enne presenta documento falso al B&B | arrestato

Un cittadino tunisino di 33 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato per aver presentato un documento falso durante la prenotazione di una stanza in un bed & breakfast nel centro città. L’intervento ha svelato l’irregolarità, portando all’arresto dell’uomo e alla scoperta dell’uso di un documento di identità contraffatto.

