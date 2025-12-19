Prato arrestati due imprenditori cinesi per sfruttamento | facevano lavorare connazionali clandestini

Due imprenditori cinesi sono stati arrestati dopo un’indagine condotta dalla procura di Prato sullo sfruttamento lavorativo. Entrambi, rispettivamente di 50 e 51 anni, sono i titolari delle imprese New Star di Chen Jinei e Z&J Srls e adesso sono accusati di occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Grazie alle investigazioni, sono stati individuati due opifici destinati a effettuare finiture di capi di abbigliamento per conto di altre imprese, in cui lavoravano tredici lavoratori clandestini. Tutti i braccianti impiegati sono di etnia cinese e lavoravano senza contratto, privi di qualsiasi tutela retributiva, previdenziale e assistenziale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Turni di 12 ore 7 giorni su 7, paghe basse e locali dormitorio: arrestati due imprenditori.

