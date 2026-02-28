A Roma, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele si sono incontrati con il pubblico per presentare il film

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: Presentazione speciale del film Un Bel Giorno con la partecipazione straordinaria dei protagonisti Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Dove e Quando: Giovedì 5 marzo presso il The Space Cinema Roma Moderno (ore 19:20) e il The Space Cinema Roma Parco De’ Medici (ore 20:20). Perché: Un’occasione esclusiva per il pubblico romano di incontrare dal vivo due dei volti più amati del cinema e della televisione italiana al termine della proiezione. La stagione cinematografica della Capitale si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento che vede protagonisti due pilastri della commedia e dell’intrattenimento italiano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Fabio De Luigi e Virginia Raffaele incontrano il pubblico a Roma

Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele"Sono felice di accompagnare con la manina Fabio per la prima volta al Festival" così Virginia Raffaele durante la conferenza stampa di presentazione...

