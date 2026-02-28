ExCelle a San Gimignano Il carcere cambia volto Eventi mostre e convegni Il tocco di Opera Laboratori

A San Gimignano, le exCelle, un tempo carcere, sono state trasformate in uno spazio dedicato a eventi, mostre e convegni. Il progetto, realizzato da Opera Laboratori, ha portato un rinnovamento nel sito, che ora si presenta come un luogo aperto alla comunità. La struttura, che ha avuto diverse funzioni nel corso del tempo, si prepara ad accogliere nuove attività culturali e sociali.

Il luogo chiuso di un tempo si apre al mondo. Prima convento, poi carcere e adesso ExCelle San Gimignano. Spazi museali, un'area eventi con capienza fino a duemila posti, spazi per mostre e convegni, percorsi panoramici, botteghe artiginali, libreria, struttura ricettiva con settanta posti letto e altro ancora. ExCelle è la denominazione che accompagna la rinascita del rilevante complesso architettonico nel cuore della città delle torri, patrimonio mondiale Unesco, come complesso polifunzionale in grado di spaziare dall'accoglienza di turisti alla promozione culturale. Si appresta dunque a prendere forma - conclusione dei lavori prevista per...