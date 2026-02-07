Il direttore Renna annuncia nuovi progetti per il carcere di San Gimignano. La struttura, che si è spostata dall’ex convento di via Santo Stefano al nuovo istituto di Ranza, cerca di rinnovarsi. Renna spiega che ci sono molte attività in corso e altre in programma per rendere il carcere più attivo e coinvolgente. La comunità locale attende con interesse queste novità per vedere come cambierà il volto della struttura.

La ‘Casa di Reclusione di San Gimignano’ nel tempo è passata dall’ex secolare San Domenico di via Santo Stefano a due passi da piazza Cisterna, al ‘nuovo’ Istituto di Ranza. Dal suo interno parla il direttore Giuseppe Renna persona disponibile al dialogo. Direttore Renna dove si comincia? "Innanzitutto avere una storia è importante perché ci indica una strada da seguire (e quale non seguire). Il ritorno a Ranza? E’ stato un gradito ritorno per il semplice fatto che mi permette di ricominciare un percorso iniziato nel 2019 e bruscamente interrotto nel 2023". Problemi e progetti? "Iniziamo dai problemi strutturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gimignano e il carcere. Parla il direttore Renna: "Attività e tanti progetti"

Approfondimenti su San Gimignano Carcere

La polizia ha scoperto un tentativo di far entrare cellulari nel carcere di San Gimignano usando un drone.

Con l’arrivo della stagione turistica primaverile, il Circolo del Partito Democratico di Marmore esprime preoccupazione per lo stato di degrado del Parco Campacci e dell’accesso al Belvedere superiore della Cascata delle Marmore.

