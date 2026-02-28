Undici cittadini hanno presentato una richiesta che potrebbe mettere a rischio 20.000 famiglie, portando i giudici a decidere per la sospensione delle attività dell’azienda a causa di presunti pericoli ambientali. La decisione arriva in un momento in cui l’azienda si trova vicino a un possibile fallimento. La vicenda riguarda la situazione dell’ex Ilva e le sue conseguenze sociali ed economiche.

Il percorso di salvataggio e la continuità produttiva sono appesi a un filo. Come pure c’è il rischio che il potenziale acquirente, il gruppo Flacks, si tiri indietro, il che vorrebbe dire compromettere l’erogazione delle risorse già previste nel decreto approvato dal Parlamento, perché subordinato dalla Commissione Ue alla vendita dell’impianto. I commissari straordinari dell’azienda hanno notificato la sentenza al fondo statunitense Flacks Group che si prenderà tempo per valutare la successiva linea d’azione. Il fondo, l’unico al momento interessato a rilevare l’intero gruppo siderurgico italiano, deve capire se proseguire con la trattativa o fare un passo indietro, vista la nuova cornice. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ex Ilva, 11 cittadini licenziano 20.000 famiglie

