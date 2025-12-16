Il pericolo islamista è qui ma troppi pure in toga non lo vedono

L'attentato e il terrorismo di matrice islamista rappresentano una minaccia che continua a colpire in tutto il mondo. Da oltre due decenni, episodi sanguinosi come le Torri Gemelle, Charlie Hebdo e il Bataclan testimoniano un pericolo ancora attuale. La questione richiede attenzione e consapevolezza per comprendere le radici e le implicazioni di questa minaccia.

Cos'hanno in comune 24 anni di attentati, dalle Torri Gemelle a Charlie Hebdo, passando per il Bataclan, fino alla scia di sangue ancora caldo in Australia? Si è trattato sempre e solo di atti di terrore realizzati da islamici. Tutti gli islamici sono dunque terroristi? Certo che no. La gran parte dei terroristi degli ultimi anni sono islamici? Certo che sì. È islamofobo dirlo? No: è suicida bendarsi gli occhi. C'è dunque una prima enorme questione: l'odio contro Israele e gli ebrei diffuso da troppe parti. L'altro tema da illuminare è quello dei soggetti «segnalati» come radicalizzati: molto spesso in Europa è accaduto che i responsabili di attentati fossero già schedati. Iltempo.it

