Ex Eridania il M5S in difesa della garzaia | Un patrimonio naturale da salvare

Il Movimento 5 Stelle di Forlì si oppone alla decisione della giunta comunale di eliminare la garzaia naturale cresciuta negli ultimi quarant’anni nell’area dell’ex zuccherificio Eridania. La causa è la proposta di distruzione di questo habitat, considerato un patrimonio naturale importante. I membri del partito sottolineano che la garzaia rappresenta un rifugio per molte specie e chiedono di trovare alternative. La questione sta suscitando molte reazioni nella comunità locale.

Secondo il M5S, "l'Amministrazione starebbe portando avanti una scelta "apertamenteantiambientalista", travisando le richieste dei residenti che da tempo domandano interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell'area. "Sanificare e rendere fruibile uno spazio verde è una cosa - dichiara il consigliere Eros Brunelli - distruggerlo completamente è tutt'altro". Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle entra nel dettaglio della delibera comunale, dal costo complessivo di 149.969 euro. Tale, "prevede infatti un intervento massiccio con 1.949 ore di lavoro per gli operai coinvolti e 60 giorni di attività sul campo.