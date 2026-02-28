Ex ferrovia Arezzo–Fossato di Vico | un patrimonio da salvare per la ciclovia dei Due Mari

L’ex ferrovia Arezzo–Fossato di Vico è al centro di un dibattito che riguarda la sua conservazione e il possibile riuso. La tratta ferroviaria dismessa rappresenta un elemento importante per la futura ciclovia dei Due Mari, attirando l’attenzione di enti e cittadini interessati a valorizzare il percorso. La questione riguarda principalmente il destino di questa infrastruttura ormai inutilizzata.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – « Ex ferrovia Arezzo–Fossato di Vic o: un patrimonio da salvare per la ciclovia dei Due Mari. Il Comune di Arezzo fermo dal 2021 In occasione della Giornata delle Ferrovie Dimenticate, che ricorre la prima domenica di marzo, si rinnova l’attenzione sulla Ferrovia dell’Appennino Centrale, Arezzo–Fossato di Vico, infrastruttura dismessa di grande valore storico e paesaggistico, oggi sempre più a rischio ma con importanti potenzialità di recupero. Le notizie emerse in questi giorni sono preoccupanti: quattro gallerie risultano crollate e altre sono impraticabili o estremamente pericolose, in particolare nel tratto compreso tra Arezzo e Palazzo del Pero, quello più vicino alla città e anche tra i più suggestivi dal punto di vista naturalistico e ingegneristico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

