Teatro Vico dei Miracoli | a Napoli va in scena la vita visionaria di Giambattista Vico

A Napoli prende vita lo spettacolo “Vico dei Miracoli”, un evento che celebra la figura di Giambattista Vico, grande filosofo napoletano. Attraverso un’opera che unisce teatro, musica e narrazione, l’evento rivela la vita e il pensiero visionario di Vico, restituendolo alla sua città in modo innovativo e coinvolgente.

Un grande pensatore ritorna alla sua città attraverso una forma artistica che intreccia filosofia, racconto e musica. È “Vico dei Miracoli”, performance teatrale e musicale, organizzata dall’ associazione Polo Sud guidata da Amedeo Laboccetta, ispirata all’omonimo libro di Marcello Veneziani, dedicata alla vita tormentata e visionaria di Giambattista Vico, figura cardine del pensiero europeo e anima profonda di Napoli. Lontano da ogni celebrazione accademica, l’evento, che si terrà nella Domus Ars della Fondazione il Canto di Virgilio a via Santa Chiara, 10 giovedì 18 dicembre alle 17,00, propone un romanzo storico in forma scenica, capace di restituire Vico nella sua dimensione più umana: il filosofo misconosciuto, il padre ferito, l’intellettuale isolato, ma anche il profeta di una modernità alternativa, fondata sulla storia, sul mito, sulla sapienza delle origini. Ildenaro.it

VICO DEI MIRACOLI, IL LIBRO DI MARCELLO VENEZIANI INDAGA IL LATO OSCURO DEL FILOSOFO NAPOLETANO

