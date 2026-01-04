Omaggio a Riccardo Cioni l’uomo che trasformò la notte

Riccardo Cioni, figura storica di Montecatini Terme, ci lascia all’età di 66 anni. Uomo dedito all’arte e alla musica, aveva un programma intenso di spettacoli settimanali, con impegno continuo durante l’estate. La sua passione e il suo contributo rimangono un ricordo importante per la comunità, che oggi lo ricorda con rispetto e riconoscenza. La sua figura rimarrà impressa come un esempio di dedizione e passione per la cultura.

Montecatini Terme (Pistoia) 2 gennaio 2026 - A sessantasei anni, quando un drammatico destino lo ha portato via, aveva in agenda tre serate alla settimana e l’impegno era totale (7 giorni su 7) dal 1° di giugno al 15 settembre. Solo questi numeri fanno capire quanto fosse grande e amato Riccardo Cioni, il re della disco music toscana e non solo, che tutti conoscevano con l’appellativo di “Dj full time”. Quei ritmi immortali anni ‘70 e ‘80 continuano a far ballare tutti, non solo chi era giovane in quei periodi indimenticabili. Lunedì 5 gennaio, nella sera che porta all’Epifania, a cinque anni esatti dalla sua scomparsa Riccardo verrà ricordato in un tribute al Dada, locale molto gettonato di Pieve a Nievole, che ha per titolo “C’era una volta il Bang Bang” riprendendo il titolo delle travolgenti serate di Cioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

