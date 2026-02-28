Ettore Messina ritorna a Venezia | visita alla palestra dove ha mosso i primi passi

Ettore Messina ha fatto visita alla palestra di Venezia dove ha iniziato la sua carriera nel basket. La palestra è stata il luogo delle prime esperienze e dei primi passi nel mondo dello sport. La visita è stata documentata sui social, con un post condiviso da Sky Sport Basket. Messina ha mostrato entusiasmo nel rivedere il luogo che ha segnato le sue origini.