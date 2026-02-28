Ettore Messina ritorna a Venezia | visita alla palestra dove ha mosso i primi passi
Ettore Messina ha fatto visita alla palestra di Venezia dove ha iniziato la sua carriera nel basket. La palestra è stata il luogo delle prime esperienze e dei primi passi nel mondo dello sport. La visita è stata documentata sui social, con un post condiviso da Sky Sport Basket. Messina ha mostrato entusiasmo nel rivedere il luogo che ha segnato le sue origini.
Un respiro di memoria guida una visita di Ettore Messina a Venezia, dove l’ex allenatore ha rivissuto le origini del suo percorso professionale. L’episodio mette in luce un legame profondo tra una figura di rilievo del basket italiano e un territorio ricco di storia sportiva. Durante una tappa nella città lagunare, Messina si è fermato davanti alla palestra della Misericordia, un luogo che richiama i momenti decisivi della sua carriera e della memoria collettiva del basket veneziano. La struttura, attiva fino al 1989, era inserita in un salone del palazzo storico della Scuola Grande della Misericordia, cornice che ha visto la Reyer praticare e allenarsi per lungo tempo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
