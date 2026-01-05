Chiesa Juve i bianconeri hanno mosso i primi passi ufficiali per il ritorno dell’esterno | svelata la formula L’indiscrezione

La Juventus ha iniziato le trattative ufficiali per il ritorno di Federico Chiesa, con una formula già definita. Dopo l'apertura del calciatore, i bianconeri hanno mosso i primi passi concreti per riportarlo in squadra. Questa operazione rappresenta un passo importante nel mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e consolidare il progetto sportivo del club.

Chiesa Juve, i bianconeri fanno sul serio dopo l'apertura del calciatore. Si parla di un prestito fino al termine della stagione. I dettagli. Si riaccende il tema Chiesa Juve, con i primi contatti avviati tra la Juventus e il Liverpool per un possibile ritorno a Torino dell'esterno azzurro. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, dopo aver incassato l'apertura di Federico Chiesa a una seconda esperienza in bianconero, la dirigenza juventina ha manifestato il proprio interesse ai Reds, sondando la disponibilità del club inglese ad aprire una trattativa nella seconda parte del mese di gennaio.

