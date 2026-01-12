La corsa per il talento italiano si fa più complessa, con la Juventus pronta a muovere i primi passi concreti. Nel frattempo, il Milan sfida i bianconeri e l’Inter per un esterno, considerando anche possibili scambi. Seguiremo gli sviluppi di queste trattative e le strategie delle principali squadre di Serie A in un mercato sempre più competitivo.

Palestra Juve, il Milan sfida i bianconeri e l’Inter per l’esterno. I rossoneri pronti a ragionare sullo scambio. Le ultime sulla trattativa. Il mercato dei giovani talenti italiani si infiamma e vede protagonista uno dei profili più promettenti del nostro campionato. Il nome di Marco Palestra, terzino destro classe 2005 di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in forza al Cagliari, è finito nel mirino delle big, scatenando un vero e proprio derby d’Italia fuori dal campo. La crescita costante del difensore non è passata inosservata ai radar degli scout bianconeri. Palestra rappresenta una delle piste più calde per il futuro della fascia destra torinese, ma la concorrenza è agguerrita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, si complica la corsa per il talento italiano? Quella squadra di Serie A è pronta a muovere i primi passi concreti. I dettagli

