Un escursionista di 49 anni proveniente da Cremona è scomparso durante un'escursione solitaria sull’Adamello, nei pressi di Ponte di Legno, in provincia di Brescia. Le ricerche, condotte da soccorritori e forze dell’ordine, sono ancora in corso, mentre familiari e amici attendono notizie. La scomparsa si è verificata nel pomeriggio di ieri e le operazioni di ricerca sono state intensificate nelle ultime ore.

Ponte di Legno (Brescia), 27 febbraio 2026 – Sono ore di apprensione per un 49enne cremonese scomparso durante un'uscita in solitaria sull'Adamello, nella zona di Ponte di Legno, in provincia di Brescia. A lanciare l'allarme poco dopo le 20 di ieri sera, non vedendolo rincasare, è stata la sorella dell'escursionista, la cui auto è stata trovata nel parcheggio da cui il 49enne era partito. Sul posto sono in azione le squadre dei vigili del fuoco di Vezza d'Oglio e Darfo, oltre al personale del Soccorso alpino e speleologico della Valcamonica. In ausilio i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza. I vigili del fuoco hanno attivato anche la squadra droni e l'Unità di comando locale, un mezzo utilizzato per coordinare le operazioni di soccorso sul luogo di emergenze complesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Escursionista scomparso sull’Adamello: ore d’ansia per un 49enne cremonese

