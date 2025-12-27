Campo Imperatore ricerche sospese per l’escursionista scomparso | Troppo rischioso con questa visibilità

Le ricerche di Karol Brozek, l’escursionista polacco disperso dal 19 novembre sul massiccio del Gran Sasso, sono state sospese temporaneamente a causa delle condizioni meteo avverse. A riportarlo è l’Ansa, citando fonti del coordinamento in prefettura.Nelle ultime ore, la fitta nebbia e le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Rimosso il camper del 44enne polacco scomparso da Campo Imperatore: avanti con le ricerche

Leggi anche: VIDEO | Ricerche in quota grazie al bel tempo, ma nessuna traccia del 44enne polacco scomparso da Campo Imperatore

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ricerche sospese; Disperso sul Gran Sasso, ricerche sospese per il maltempo; Karol Brozek scomparso sul Gran Sasso da un mese, appello della sorella a “Chi l’ha visto”; Disperso sul Gran Sasso, ricerche sospese per il maltempo.

Escursionista polacco disperso sul Gran Sasso, sospese le ricerche per maltempo - Le ricerche di Karol Brozek, l'escursionista polacco scomparso da Campo Imperatore lo scorso 19 novembre, hanno subìto una battuta d'arresto nelle ultime ore a causa della scarsa visibilità in quota. msn.com