Campo Imperatore ricerche sospese per l’escursionista scomparso | Troppo rischioso con questa visibilità
Le ricerche di Karol Brozek, l'escursionista polacco disperso dal 19 novembre sul massiccio del Gran Sasso, sono state sospese temporaneamente a causa delle condizioni meteo avverse. A riportarlo è l'Ansa, citando fonti del coordinamento in prefettura.Nelle ultime ore, la fitta nebbia e le.
