Trovato senza vita l’escursionista scomparso a Pian delle Fugazze

È stato ritrovato senza vita Simone Dal Bon, l’escursionista di 42 anni di Schio scomparso il 27 dicembre a Pian delle Fugazze. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amici. Le operazioni di ricerca si sono concluse con questa triste scoperta, ponendo fine a un caso che ha tenuto in apprensione la comunità locale.

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda della scomparsa di Simone Dal Bon, l'escursionista 42enne di Schio di cui non si avevano notizie dal 27 dicembre scorso. Nelle scorse ore le squadre impegnate nelle ricerche hanno individuato il corpo dell'uomo nella zona di Pian delle Fugazze, al.

Trovato senza vita l'escursionista disperso fra Trentino e Veneto: Simone Dal Bon, originario di Schio, era scomparso da sette giorni. Il ritrovamento nel primo pomeriggio di domenica 4 gennaio - facebook.com facebook

