Sanremo 2026 polemica di Ermal Meta su Gaza | Non si può dire Palestina la vera bestemmia è il silenzio

Nel corso di una conferenza stampa per Sanremo 2026, Ermal Meta ha spiegato il senso di “Stella stellina”, dedicata a una bambina uccisa a Gaza e ha parlato del paradosso di una musica che sembra leggera mentre il testo costringe a fermarsi, come nello scrolling che rende tutto uguale. Poi arriva l’accusa: “Non si può dire Palestina”. Sanremo 2026, le parole di Ermal Meta su Gaza e la Palestina La conferenza stampa di Ermal Meta La possibilità di partecipare all'Eurovision Sanremo 2026, le parole di Ermal Meta su Gaza e la Palestina Dopo la seconda serata di Sanremo 2026, Ermal Meta è intervenuto in conferenza stampa all’Ariston tornando sul tema della guerra e delle vittime civili a Gaza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo 2026, Ermal Meta: "La vera bestemmia sono Gaza e Palestina cancellate"A Sanremo 2026, tra le canzoni più apprezzate c’è “Stella stellina”, di Ermal Meta, che porta all’Ariston le tematiche legate al dramma di Gaza.

Leggi anche: Ermal Meta: vera bestemmia Gaza e Palestina cancellate Sanremo 2026, le parole del cantautore dopo "Stella stellina"

Sanremo 2026, Ermal Meta torna a parlare di Gaza e lancia un'accusa: Non si può dire Palestina, la vera bestemmia è il silenzio

