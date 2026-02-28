Ergin Ataman attacca FIBA ed EuroLeague | Calendario insostenibile

Ergin Ataman ha criticato duramente FIBA e EuroLeague, definendo il calendario delle competizioni insostenibile. La partita tra Turchia e Serbia nei quarti di qualificazione per la Coppa del Mondo 2027 si è conclusa con una vittoria turca per 78-82 a Belgrado. Ataman ha espresso il suo disappunto riguardo alle condizioni del calendario e alle problematiche che ne derivano.

La sfida tra la Turchia e la Serbia nei quarti di qualificazione per la Coppa del Mondo 2027 si è conclusa con una vittoria turca per 78-82 a Belgrado, mantenendo viva la corsa verso l’appuntamento iridato. La partita ha messo in luce l’ordine tattico e la capacità di resistenza della squadra turca, capaci di chiudere la gara nei momenti decisivi e di incassare una vittoria esterna importante. Il confronto ha evidenziato la pressione delle finestre internazionali e la necessità di gestire turni e viaggi impegnativi, fattori che hanno accompagnato l’intero pomeriggio di gioco e hanno influenzato le dinamiche sul campo. Il punteggio finale ha premiato la Turchia, che ha trovato nel finale la verve per strappare il successo agli avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

