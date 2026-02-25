Mathias Lessort pronto per il Panathinaikos | l' annuncio di Ergin Ataman

Il clima che accompagna la prossima sfida contro Paris è definito dalle rientro di Mathias Lessort e dalla gestione di una sospensione breve. L’obiettivo è accompagnare il ritorno dell’atleta al massimo livello mediante un reinserimento graduale che integri preparazione fisica e lettura tattica del gioco. Lessort è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio grave, ma non potrà partecipare alla sfida contro i francesi per una squalifica di una partita. Il rientro operativo è previsto al rientro dalla finestra delle nazionali, con l’obiettivo di riportarlo progressivamente a ritmo gara e a pieno regime anche in allenamento. Sarà seguito un percorso di integrazione che valorizzi la continuità di lavoro e la gestione della condizione fisica, senza sovraccaricare i programmi quotidiani. L’allenatore richiama un approccio “da EuroLeague” per le fasi finali della stagione, con particolare attenzione a difesa in transizione, cura dei possessi e condivisione del pallone. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche:

Riflessioni in corso su Aamir Simms e Mathias Lessort per il Napoli Basket

Panathinaikos conferma Ataman: Giannakopoulos esclude un cambio in panchina