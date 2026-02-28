Epstein files e l’assurdo crossover con l’11 settembre

Alcuni post su Facebook collegano i file di Epstein a teorie del complotto sull’11 settembre 2001, sostenendo che gli attentati sarebbero stati orchestrati dallo stesso governo degli Stati Uniti. Questi messaggi circolano online, creando un collegamento tra i due argomenti senza basarsi su fatti verificati o fonti ufficiali. La discussione si diffonde tra gli utenti che condividono queste ipotesi senza prove concrete.

C’è una GRANDE notizia nei file di Epstein che merita un’analisi più approfondita. In effetti, quasi tutte le redazioni dovrebbero indagare. ma non hanno i permessi necessari, quindi non la stanno affrontando. C’è un’email che invita Ghislaine Maxwell a una “Commissione ombra” segreta sull’11 settembre e un’altra, datata una settimana dopo l’11 settembre, che le chiede: “Dov’è il vero pilota?”. Qualsiasi giornalista ragionevole si chiederebbe cosa significhi, soprattutto visti i legami di Maxwell ed Epstein con l’intelligence. Cosa sapeva? Inoltre, molte persone intelligenti e qualificate per oltre 2 decenni hanno sottolineato gli ENORMI problemi con la versione ufficiale dell’11 settembre, chiunque. 🔗 Leggi su Open.online

