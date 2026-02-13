Negli Epstein Files, Serena Poli scopre che sul nuovo World Trade Center, costruito all’indomani dell’11 settembre, non si avverte alcun imbarazzo tra i responsabili, nonostante le numerose teorie di complotto e le polemiche che circondano ancora il progetto. La ricerca, partita in modo casuale digitando “WTC” tra i file, rivela come le autorità e gli architetti coinvolti continuino a presentare l’edificio come un simbolo di rinascita, senza dare peso alle voci critiche.

di Serena Poli Una ricerca partita in modo del tutto casuale. Lo faccio spesso: mi viene in mente una parola chiave e provo a digitarla dentro gli Epstein Files: oggi la parola è stata “WTC”. Nessuna aspettativa, nessuna tesi da dimostrare. Solo curiosità, la stessa che ogni tanto ti fa aprire un cassetto perché non ricordi cosa c’è dentro. Come altre volte, mi aspetto la risposta “no results found”, invece ci sono quasi 200 risultati. Ne apro uno a caso: siamo a metà settembre 2001, quel settembre, quello dell’11. L’oggetto è “New WTC Building!”. Si parla di architettura, di un possibile nuovo World Trade Center. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Negli Epstein Files si parla di un nuovo World trade center all’indomani dell’11 settembre: nessun imbarazzo

Il fratello del re Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, ha condiviso con Jeffrey Epstein alcuni documenti ufficiali del governo britannico nel 2010.

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di pagine di documenti sul caso Epstein.

