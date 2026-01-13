torna su rai2 gli occhi del musicista il programma di enrico ruggeri

Dal 13 gennaio su Rai2 torna “Gli occhi del musicista”, il programma condotto da Enrico Ruggeri, scritto con Ermanno Labianca. Dopo le prime due stagioni, la trasmissione prosegue l’approfondimento sul mondo della musica, offrendo un’occasione per conoscere da vicino artisti e i loro percorsi creativi. La trasmissione va in onda in seconda serata, confermando l’impegno di Rai2 nel proporre contenuti culturali di qualità.

Dopo il successo delle prime due stagioni, torna dal 13 gennaio su Rai2, in seconda serata, “Gli occhi del musicista”, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Ermanno Labianca. Le puntate saranno 5, ognuna dedicata a un tema specifico, sviluppato attraverso racconti e performance che sapranno catturare l’attenzione degli spettatori. Si parte martedì 13 gennaio con la prima puntata dedicata a “Il viaggio” che porterà il pubblico in un percorso fatto di esperienze, scoperte e cambi di rotta. Come ospiti ci saranno Irene Grandi, con la sua energia inconfondibile e il suo rapporto profondo con il movimento e la trasformazione; Cristiano Godano, cantautore, musicista, scrittore, voce e penna dei Marlene Kuntz, che da sempre indaga il viaggio interiore dell’animo umano; l’iconico Adriano Panatta, protagonista da decenni del viaggio sportivo del tennis mondiale; Luca Ghielmetti, cantautore poetico e raffinato che ha unito le influenze comasche alla visione di Greg Cohen (Tom Waits); Ricky Portera, storico chitarrista e testimone di un lungo percorso nella musica italiana con gli Stadio e Lucio Dalla tra tutti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

