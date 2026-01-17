FOTO Furto al bar Best preso il ladro | era ai domiciliari

Nella giornata di ieri, la polizia ha arrestato D.G., già agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di un furto presso il Bar Best di Pastena. L’individuazione e il fermo dell’uomo hanno concluso le indagini avviate dopo il tentato furto, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato arrestato dalla polizia D.G, L’uomo che ieri aveva sottratto aveva effettuato un furto all’interno del Bar BEST, situato a Pastena. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, lo stesso, nonostante fosse s ottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati analoghi, si è introdotto all’interno dell’esercizio pubblico, scardinando la porta d’ingresso utilizzando un piede di porco. L’allarme, dotato anche di un nebbiogeno, è scattato e ha consentito ad una squadra della sezione volante della questura di Salerno di individuare il ladro mentre si stava allontanando dal bar con una borsa contenente contenente numerosi pacchetti di tabacchi, risultati asportati poco prima dal locale commerciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

