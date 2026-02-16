Giorgio Falanelli, responsabile delle politiche di innovazione alla Cna, spiega che l’aumento dei costi dell’energia si deve all’instabilità dei mercati e alla dipendenza dai combustibili fossili. Le bollette delle imprese sono sempre più salate, e molte aziende si trovano a fare i conti con spese impreviste e difficoltà di pianificazione. Un esempio concreto è una fabbrica locale che ha visto raddoppiare i costi energetici in pochi mesi, mettendo a rischio la produzione.

I costi sempre più alti dell’energia non solo preoccupano le famiglie, ma anche le imprese. Giorgio Falanelli, responsabile area politiche innovazione Cna, fa il punto sugli aumenti dei prezzi dell’energia che gravano sulle imprese del territorio e analizza alcune possibili risposte per aiutare le aziende. Cosa sta accadendo?. "Si tratta della classica legge della domanda e dell’offerta. Per anni, una situazione geopolitica stabile ci ha permesso di comprare gas dalla Russia a prezzi competitivi. A partire dalla guerra in Ucraina, l’offerta è diminuita, ma la domanda è rimasta alta. Risultato: i prezzi sono saliti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bollette, incubo rincari: "L’instabilità pesa . E’ necessario investire sulle energie rinnovabili"

