L' omicidio di Carlo La Duca ergastolo definitivo per gli amanti diabolici

Ergastolo. È questo il verdetto della prima sezione della Cassazione per Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, gli "amanti diabolici" che come da sempre sostenuto dalla Procura hanno ucciso e si sono sbarazzati del cadavere di Carlo La Duca, marito della prima e miglior amico del secondo, sparito da Cerda - e il cui corpo non è mai stato ritrovato - il 31 gennaio 2019. Il ricorso dei due imputati, assistiti dagli avvocati Giovanni Marchese, Corrado Sinatra e Accursio Gagliano, è stato rigettato dai giudici. Diventa dunque definitiva la condanna al fine pena mai, già sancita in primo e in secondo grado. La famiglia della vittima si è costituita parte civile attraverso l'avvocato Salvatore Pirrone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Che motivo c’era di ucciderlo": Un abbraccio alla mamma di Carlo La Duca, l’imprenditore agricolo di #TerminiImerese (#Palermo) scomparso il #31gennaio di sette anni fa. Condannati all'ergastolo anche in appello per omicidio e soppressione di cadavere - facebook.com facebook