DIRETTA | Cesena-Empoli 0-1 | la sblocca Ilie Zaro sfiora il pari

Nella sfida tra Cesena ed Empoli, il risultato si sblocca al 74’ grazie a Ilie. Durante il match, si registrano vari cambi e interventi tattici, con il Cesena che tenta di reagire e Zaro che sfiora il pareggio. La partita si conclude con un successo minimo per l’Empoli, in un incontro caratterizzato da sostituzioni e azioni combattute fino all’ultimo minuto.

90': quattro minuti di recupero85': fallo tattico di Guidi su Ceesay, scatta il cartellino giallo80': Guidi e Magni prendono il posto di Ciofi e Berti74': Cesena sfortunato. Zaro ci prima di testa poi col destro, il muro toscano riesce a salvare sulla linea68': Mignani sostituisce Bisoli

Serie B, Cesena-Empoli 0-0 (pt): gara bloccata al Manuzzi - 0 tra Cesena ed Empoli, in una prima frazione intensa ma povera di vere occasioni da. tuttob.com

