Il membro del CIO ucraino Sergey Bubka è stato criticato dall’atleta Heraskevych, che ha chiesto di revocargli il titolo di eroe. La polemica riguarda il ruolo di Bubka nel mondo dello sport e le sue recenti dichiarazioni. Heraskevych ha espresso pubblicamente il suo dissenso senza fare riferimenti a motivazioni specifiche. La discussione si concentra sulle posizioni e le azioni di Bubka nel contesto sportivo e politico.

Heraskevych, dal podio della Verkhovna Rada, ha accusato Bubka di non essere un eroe nazionale ucraino. In una sessione plenaria del parlamento a Kiev, il 27enne skeletonista si è rivolto ai deputati invitandoli ad avviare un procedimento per revocare a Bubka il titolo di 'eroe' dell'Ucraina. Secondo Heraskevych, Bubka mantiene legami con la Russia. "Abbiamo diversi rappresentanti ucraini nel CIO, mi riferisco al signor Bubka che detiene ancora il titolo di eroe dell'Ucraina - ha affermato Heraskevych parlando alla Verkhovna Rada dove ha portato con sé sul podio il casco commemorativo risultato, però, contrario alla Carta olimpica - quest'uomo sta sistematicamente distruggendo l'Ucraina. 🔗 Leggi su Agi.it

