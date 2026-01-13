Checco Zalone da record supera se stesso | Buen camino è il film italiano più visto di sempre
Buen Camino di Checco Zalone da record! In sole tre settimane di programmazione nelle sale cinematografiche, l’ultima pellicola del regista ed attore pugliese conquista il botteghino diventando il film più visto della storia del cinema italiano. Buen Camino incasso record per Checco Zalone. “ Buen Camino “, il film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film entra nella storia del cinema italiano. La pellicola uscita nelle sale cinematografiche il 25 dicembre 2025 ha registrato, ad oggi, un incasso da record diventando il film italiano più visto di sempre. Con 65. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
