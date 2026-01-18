Emma Aicher torna a dimostrare il suo talento nel superG di Tarvisio, confermando il successo ottenuto a La Thuile. La tedesca ha preceduto Vonn, mentre Goggia, nonostante un errore, mantiene la testa della classifica di specialità. La gara si inserisce in un contesto di ottime performance italiane e internazionali, sottolineando l’alto livello delle competizioni sulle nevi italiane.

L’Italia porta sicuramente bene ad Emma Aicher. Dopo aver trionfato nella passata stagione a La Thuile, la tedesca si ripete nuovamente sulle nevi di Tarvisio, trionfando nell’odierno superG. Si tratta della quarta vittoria in carriera per Aicher in Coppa del Mondo e soprattutto in questa stagione la 22enne con anche sangue svedese (è nata a Sundsvall) è riuscita a salire sul podio in tre specialità, slalom e discesa libera (con anche vittoria) oltre al superG. Davvero fenomenale quest’oggi Aicher, soprattutto nell’ultima parte del tracciato. L’unica che è riuscita a rimanerle vicino è stata Lindsey Vonn, con l’americana che ha concluso a 27 centesimi dalla vetta, ma perdendo oltre tre decimi proprio all’ultimo intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Emma Aicher batte Vonn nel superG di Tarvisio. Goggia sbaglia, ma è in testa alla classifica di specialità

